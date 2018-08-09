Экс-глава Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», на заседании Центрального районного суда Кемерова. Архивное фото

Экс-глава Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, задержанный по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», на заседании Центрального районного суда Кемерова. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг не позволил следствию и прокуратуре разглашать диагноз бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который арестован до 25 сентября и ранее был временно госпитализирован из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь предложил добавить к материалам дела заключение эксперта о состоянии здоровья обвиняемого, однако адвокат и сам Мамонтов, участвующий в процессе по видеосвязи из СИЗО, выступили против разглашения информации личного характера.

"Информация, содержащая (медицинскую – ред.) тайну, становится почему-то известной СМИ и вовсю ходит в интернете. Поэтому предлагаю отказать в приобщении данного документа к делу", — сказала адвокат Ирина Новикова. При этом она подтвердила, что, согласно медицинским документам, ее подзащитный перенес оперативное вмешательство (ранее СМИ сообщили о подозрении на аппендицит).

Судья Евгений Колчанов принял возражение стороны защиты и отклонил ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой и представителем потерпевших. "Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку, по словам следователя, документ содержит сведения, охраняемой законом тайны, в том числе медицинской", — огласил решение судья.

Мамонтов также пожаловался на недостаточную медицинскую помощь в следственном изоляторе. "Согласно справке из СИЗО, мне оказывается медицинская помощь, но никто не спрашивает, имеются ли медикаменты у них, согласно тех рекомендаций (врачей – ред.), которые мне необходимо принимать. Моя супруга их привозила (необходимые лекарства – ред.). Мне три дня не могли поставить диагноз, что могло привести к худшему, а то и к летальному исходу", — сказал он.

По его словам, послеоперационные осложнения требуют соблюдения необходимых рекомендаций, которые противоречат режиму содержания под стражей. Однако суд апелляционной инстанции оставил его под арестом до 25 сентября.

Мамонтов, теперь уже бывший руководитель ГУМЧС по Кузбассу, и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов — еще и в растрате бюджетных средств.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Оба были задержаны 25 мая, суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля и позже продлил срок до 25 сентября.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.