КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг не позволил следствию и прокуратуре разглашать диагноз бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который арестован до 25 сентября и ранее был временно госпитализирован из СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Информация, содержащая (медицинскую – ред.) тайну, становится почему-то известной СМИ и вовсю ходит в интернете. Поэтому предлагаю отказать в приобщении данного документа к делу", — сказала адвокат Ирина Новикова. При этом она подтвердила, что, согласно медицинским документам, ее подзащитный перенес оперативное вмешательство (ранее СМИ сообщили о подозрении на аппендицит).
Судья Евгений Колчанов принял возражение стороны защиты и отклонил ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой и представителем потерпевших. "Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку, по словам следователя, документ содержит сведения, охраняемой законом тайны, в том числе медицинской", — огласил решение судья.
Мамонтов также пожаловался на недостаточную медицинскую помощь в следственном изоляторе. "Согласно справке из СИЗО, мне оказывается медицинская помощь, но никто не спрашивает, имеются ли медикаменты у них, согласно тех рекомендаций (врачей – ред.), которые мне необходимо принимать. Моя супруга их привозила (необходимые лекарства – ред.). Мне три дня не могли поставить диагноз, что могло привести к худшему, а то и к летальному исходу", — сказал он.
Мамонтов, теперь уже бывший руководитель ГУМЧС по Кузбассу, и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов — еще и в растрате бюджетных средств.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Оба были задержаны 25 мая, суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля и позже продлил срок до 25 сентября.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 11 человек, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.