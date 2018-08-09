Источник: вертолет пока не может забрать тела погибших в КБР росгвардейцев

НАЛЬЧИК, 9 авг — РИА Новости. Вертолет из-за плохих погодных условий не может вылететь, чтобы забрать тела четырех росгвардейцев, погибших под лавиной в горах Кабардино-Балкарии, рассказал РИА Новости в четверг источник в силовых структурах региона.

Ранее Росгвардия сообщала, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих.

"Пока из-за плохих погодных условий вертолет не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Сейчас решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке. В этом случае эвакуация займет достаточно много времени", — сказал собеседник агентства.