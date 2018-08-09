Следствие по делу о побеге участников "банды GTA" из Мособлсуда завершено

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу о побеге пятерых участников "банды GTA" из-под стражи в Мособлсуде в 2017 году, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В качестве обвиняемого привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 313, частью 4 статьи 226, частью 2 статьи 35 и статьей 317 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, побег из-под стражи, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", — сказала Петренко.

По данным следствия, пятеро участников банды, видя, что для их охраны при доставлении в суд зачастую задействуют всего двух конвоиров, договорились о совершении совместного побега из-под стражи в здании суда.

Согласно разработанному плану, 1 августа 2017 года пятеро подсудимых, находясь в лифте с двумя конвоирами, напали на них, повалили на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда.

В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.