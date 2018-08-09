Конвоиров обвинили в халатности после побега участников банды GTA из суда

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Двух конвоиров и их начальников, не обеспечивших надлежащую охрану участников "банды GTA" в Мособлсуде, привлекли к ответственности за халатность, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"К уголовной ответственности по статье 293 УК РФ (халатность) привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя", — сказала Петренко.

По ее словам, следственные действия по их уголовному делу завершены. "В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", — сообщила официальный представитель СК.

Следствие полагает, что обвиняемые не обеспечили надлежащую охрану подсудимых и не приняли достаточных мер, чтобы не допустить их побег. Так, по данным следствия, командир роты принял решение сковать членов банды цепью с пятью металлическими браслетами, которая не состояла на вооружении и не соответствовала необходимым требованиям. При использовании этого средства одна рука каждого конвоируемого была свободна. © Следственный комитет РФ СК показал на видео следственный эксперимент с членами "банды GTA"

"При этом командир роты и его заместитель также не учли категорию конвоируемых лиц, возможный характер их действий, не следили за правильным использованием конвоями технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы. С учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны был принять решение о назначении усиленного конвоя для их надлежащей охраны, однако этого сделано не было", — сказала Петренко.

Конвоирам также вменяется, что они не приняли необходимых мер и не доложили соответствующему руководству об имевшихся недостатках несения службы. Как полагает следствие, они нарушили требования нормативных актов, согласно которым на одного конвоируемого должно быть не менее двоих сотрудников полиции, и осуществили конвоирование пятерых подсудимых вдвоем.

Первого августа 2017 года около 14.00, когда двое конвоиров в Мособлсуде сопровождали в лифте пятерых фигурантов дела "банды GTA", один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. По данным следствия, в результате подсудимые освободились и завладели оружием, однако один из конвоиров успел вызвать сотрудников Росгвардии. СК отмечает, что затем на третьем этаже здания завязалась перестрелка между подсудимыми и росгвардейцами.

При попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы сотрудниками полиции, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, двое сотрудников полиции получили травмы. По факту произошедшего руководство главка подмосковной полиции провело служебную проверку, по итогам которой ряд сотрудников, отвечающих за конвоирование, были уволены и привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.