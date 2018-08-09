Сотрудница МФО в Югре украла 150 тысяч рублей, чтобы помочь алиментщику

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Сотрудница микрофинансовой организации в Сургуте (ХМАО) украла у компании около 150 тысяч рублей, так как хотела помочь своему возлюбленному, платившему алименты на пятерых детей, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МВД.

Уточняется, что в середине июля в полицию обратился менеджер микрофинансовой организации, заявивший о краже денег с банковской карты, принадлежащей компании. Вскоре сотрудники полиции выяснили, кто может быть причастен к преступлению. Подозреваемой оказалась 34-летняя сотрудница кредитного учреждения, отметили в УМВД.

"Она пояснила, что хотела помочь своему возлюбленному в покупке автоматической коробки передач на транспортное средство. Ее спутник неоднократно жаловался на отсутствие денежных средств, так как платит алименты на пятерых детей. Подозреваемой стало жалко своего мужчину, и она вспомнила, что на работе имеется банковская карта для осуществления инкассаций, на счету которой имелось 300 тысяч рублей", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по статье о краже, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, похищенные деньги изъяты, добавили в управлении МВД.