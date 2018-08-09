Фигурант дела в Кемерово попал в психбольницу после попытки суицида

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", попал в психиатрическую больницу после попытки суицида. Об этом рассказал экс-глава областного ГУ МЧС Александр Мамонтов во время заседания Кемеровского областного суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бурсин пытался покончить с собой. Адвокат Ольга Куприянова сообщила РИА Новости, что его жизни ничего не угрожает. По ее словам, Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя.

Также Мамонтов заявил о давлении следствия и предвзятости суда первой инстанции.