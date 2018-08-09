КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, которого обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", попал в психиатрическую больницу после попытки суицида. Об этом рассказал экс-глава областного ГУ МЧС Александр Мамонтов во время заседания Кемеровского областного суда.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бурсин пытался покончить с собой. Адвокат Ольга Куприянова сообщила РИА Новости, что его жизни ничего не угрожает. По ее словам, Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя.
Также Мамонтов заявил о давлении следствия и предвзятости суда первой инстанции.
Трагедия в "Зимней вишне"
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.
Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Начальника службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области" Бурсина задержали 7 июля. Позже по решению суда его заключили под стражу на два месяца.
По версии следствия, он не организовал "проведение разведки и управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона" на месте пожара в помещении ТЦ, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 81,2 тысячи подписей.