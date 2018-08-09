Замглавы Оренбурга задержали при получении взятки в два миллиона рублей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замглавы Оренбурга Геннадий Борисов задержан при получении взятки в размере двух миллионов рублей за покровительство в сфере строительства, ему предъявлено обвинение, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

"Замглавы города Оренбурга Геннадий Борисов задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте.