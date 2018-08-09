Глава МЧС сообщил о жалобах на плохое информирование о паводке в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 9 авг — РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что в ходе паводка в Забайкалье от населения поступали жалобы на то, что их заранее не оповестили о возможных подтоплениях.

"В Забайкалье жалобы поступали. Мы давали прогноз за неделю, четко говорили, что будет, но органы власти не пользовались нашей информацией и оповещали не всегда правильно", — сказал Зиничев в четверг на совещании о прохождении паводка в Хабаровском крае.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В Забайкалье были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.