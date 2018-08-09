Адвокат фигуранта дела "Зимней вишни" не комментирует его попытку суицида

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Адвокат начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", не стала комментировать информацию о его попытке суицида, но заверила, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бурсина госпитализировали с перебинтованной рукой. По данным журналистов, он пытался покончить с собой.

"Достоверная информация, которая мне известна, что Бурсина увезли из СИЗО в медицинское учреждение на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя. Я его не видела, у меня к нему пока доступа нет, поэтому ничего не могу сказать (про его состояние), знаю, что никакой угрозы жизни нет", — сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Ольга Куприянова.

Начальник службы пожаротушения ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кемеровской области" Бурсин был задержан 7 июля. Следствие сразу настаивало на его аресте, но суд по просьбе прокуратуры продлил срок его задержания до 72 часов для ознакомления сторон с материалами дела. Позже по решению суда Бурсин был заключён под стражу на два месяца, то есть до 7 сентября.

По версии следствия, Бурсин в нарушение боевого устава и федерального законодательства не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона в помещении ТРЦ и проведение разведки пожара надлежащим образом, из-за чего погибли люди. За пожарного вступились его коллеги и родственники, в интернете создана петиция в его поддержку, которая в настоящее время собрала более 81,2 тысячи подписей.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. Бурсин стал 11-м фигурантом уголовного дела по факту ЧП. Ранее были задержаны и арестованы еще 10 обвиняемых, среди которых собственники и управляющие зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.