В Петербурге рэпер Brius насмерть сбил пешехода, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Артем Бриус (Brius) за рулём Porsche сбил насмерть пешехода в Петербурге, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Автомобиль Porsche под управлением 25-летнего жителя Петербурга Артема Бриуса вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, мужчину 1973 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался", — сказал собеседник агентства.

Согласно официальной информации регионального УГИБДД, ДТП произошло около 00.20 в ночь на среду у дома 24 по Каменноостровскому проспекту.