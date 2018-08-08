Число погибших при пожаре в доме в Сочи возросло до 11

СОЧИ, 8 авг — РИА Новости. Жертвами пожара, который произошел в частном доме в Адлерском районе Сочи, стали 11 человек: еще одна пострадавшая женщина кончалась в больнице, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар в частном доме в Адлерском районе Сочи произошел 30 июля. После ЧП было возбуждено уголовное дело. По информации мэрии курорта, все погибшие приехали в Сочи на заработки из разных городов России и стран СНГ. В результате инцидента погибли 10 человек, пострадали трое. Один из них – подросток – был выписан из больницы 1 августа, еще двое пострадавших оставались в краевом ожоговом центре.

"Да, женщина умерла в больнице 5 августа", — подтвердили РИА Новости в СК по краю.