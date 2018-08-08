Избитый в московском баре актер Насери заявил, что не был пьян в день драки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери, которого избили в одном из московских караоке-баров, заявил, что не употреблял в тот вечер алкоголь, поскольку принимает лекарства, а также не нарушал правило очередности при исполнении песен в заведении.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщил, что звезда фильма "Такси" Сами Насери рассказал полицейским, что в ночь на воскресенье он отдыхал с братом Ларби в баре "Войс", где у него возник конфликт с неизвестным, в результате чего актер получил удар по лицу. В справочной НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что актеру оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали. Позднее стало известно, что актеру сделали операцию в НИИ имени Гельмгольца, в настоящее время актер чувствует себя хорошо.

В интервью телеканалу "Москва 24" хозяйка караоке-бара заявила, что французский актер и его компания желали петь больше, и предположила, что актер не понимал, что петь нужно в порядке очереди, что и могло спровоцировать конфликт.

Актер не согласился с таким изложением событий. Он рассказал РИА Новости, что в баре в то же время отдыхала группа русскоговорящих "с большим количеством алкоголя на столе", которые, по его словам, заплатили администрации бара, чтобы петь не в порядке очереди.

"Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили", — заявил Насери.

По его словам, после 20 песен, спетых "русскоговорящей" группой, очередь до компании актера так и не дошла.

Актер также опроверг слова хозяйки заведения, что его компания была пьяна, заявив, что он не употребляет алкоголь, поскольку принимает лекарства. По версии актера, люди, с которыми повздорила его компания, "хорошо знали администрацию заведения".

"В какой-то момент я сказал: "Стоп, мы уходим". Я вышел и стал ждать брата. Когда мы спустились, один из зачинщиков меня потянул за руку, чтобы поговорить. Я сказал, что мы уходим. Оба молодых человека за нами проследовали, один из них набросился на моего брата, и началась потасовка", — рассказал актер, отметив, что охрана бара вышла из заведения, но "не сдвинулась с места".

Он добавил, что уже после того, как его компания направилась от бара в сторону дома, один из нападавших направился к нему и нанес удар по лицу.