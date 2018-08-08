В Петербурге задержали мужчину, который рвал цветы и венки у Вечного огня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение от очевидцев о мужчине, который на Марсовом поле рвет цветы, венки и бросает в Вечный огонь, поступило в полицию 7 августа.

"Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в отдел полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.