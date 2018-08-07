Сами Насери заявил, что не получал травмы головы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери сообщил, что не получал травмы головы в драке и чувствует себя отлично.

"После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад, спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России… Я прекрасно себя чувствую", — написал он в Instagram.

Публикация от Samy Naceri (@samynacerioff) 7 Авг 2018 в 9:17 PDT

Актер также опубликовал фото, на которых он запечатлен с братом и российским путешественником Федором Конюховым.

Ранее, по информации правоохранительных органов, Насери обратился в полицию и заявил, что его ударили по лицу в караоке-клубе Voice. В институте имени Склифосовского подтвердили, что актер обращался в медучреждение, ему оказали помощь и выписали в тот же день.

Во вторник в НИИ имени Гельмгольца рассказали, что Насери прооперировали и он находится в хорошем состоянии.

Французский актер наиболее известен по главной роли в фильме "Такси".