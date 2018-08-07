Сами Насери заявил, что не получал травмы головы

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери сообщил, что не получал травмы головы в драке и чувствует себя отлично.
"После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад, спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России… Я прекрасно себя чувствую", — написал он в Instagram.
Актер также опубликовал фото, на которых он запечатлен с братом и российским путешественником Федором Конюховым.
Во вторник в НИИ имени Гельмгольца рассказали, что Насери прооперировали и он находится в хорошем состоянии.
Французский актер наиболее известен по главной роли в фильме "Такси".