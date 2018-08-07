В Москве прооперировали звезду "Такси" Сами Насери после потасовки в баре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сыгравший главную роль в фильме "Такси" французский актер Сами Насери успешно прооперирован в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в Москве, он куда обратился после потасовки в караоке-клубе Voice, сообщили РИА Новости во вторник в медучреждении и правоохранительных органах столицы.

Ударили по лицу

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, драка произошла еще в ночь на воскресенье, однако известно о ней стало только во вторник. На утро после инцидента Насери обратился в полицию, где заявил, что около двух часов ночи в баре на пересечении Тверской улицы и Старопименовского переулка у него возник конфликт с неизвестным, в результате которого актер получил удар по лицу.

После конфликта звездного гостя караоке-клуба отвезли в институт имени Склифосовского. В справочной медучреждения РИА Новости подтвердили, что Насери к ним обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой.

Последствия

В посольстве Франции сообщили, что не осведомлены о ситуации с французским актером. "Пока никто к нам не обращался", — сказали РИА Новости в посольстве.

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что полиция проводит проверку по факту произошедшего конфликта. Источник в правоохранительных органах добавил, что информации о задержании обидчика актера пока нет, его ищут.

Сам пострадавший сейчас находится в НИИ имени Гельмгольца. В медучреждении РИА Новости сообщили, что после драки его прооперировали. "Да, действительно, Сами Насери у нас. Из операционной только что вышла врач и сообщила, что операция прошла успешно. Насери сам предпочел лечиться в НИИ им. Гельмгольца. Не стал ехать на родину во Францию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ.

За ходом лечения французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев, добавили в медучреждении.

Ранее в апреле Насери рассказывал РИА Новости, что живет в России уже 10 месяцев. За это время он посетил Крым, был членом жюри конкурса короткого метра Московского международного кинофестиваля (ММКФ).