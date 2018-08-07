В Москве прооперировали звезду "Такси" Сами Насери после потасовки в баре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сыгравший главную роль в фильме "Такси" французский актер Сами Насери успешно прооперирован в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в Москве, он куда обратился после потасовки в караоке-клубе Voice, сообщили РИА Новости во вторник в медучреждении и правоохранительных органах столицы.
Ударили по лицу
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, драка произошла еще в ночь на воскресенье, однако известно о ней стало только во вторник. На утро после инцидента Насери обратился в полицию, где заявил, что около двух часов ночи в баре на пересечении Тверской улицы и Старопименовского переулка у него возник конфликт с неизвестным, в результате которого актер получил удар по лицу.
После конфликта звездного гостя караоке-клуба отвезли в институт имени Склифосовского. В справочной медучреждения РИА Новости подтвердили, что Насери к ним обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой.
Последствия
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что полиция проводит проверку по факту произошедшего конфликта. Источник в правоохранительных органах добавил, что информации о задержании обидчика актера пока нет, его ищут.
За ходом лечения французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев, добавили в медучреждении.
Ранее в апреле Насери рассказывал РИА Новости, что живет в России уже 10 месяцев. За это время он посетил Крым, был членом жюри конкурса короткого метра Московского международного кинофестиваля (ММКФ).