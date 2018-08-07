МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеканал "Москва 24" опубликовал фото французского актера Сами Насери после драки в московском баре.

Ранее источник в столичных правоохранительных органах рассказал, что актер и его брат Ларби в ночь на воскресенье отдыхали в баре "Войс". У них возник конфликт с одним из посетителей заведения, в результате чего Насери получил удар по лицу. В полиции начали проверку обстоятельств драки.

Директор клуба "Войс" Анастасия Лобанова рассказала РИА Новости, что охрана и сотрудники не вмешивались в драку, поскольку она прошла на улице, а не в заведении.

Она также отметила, что персонал клуба узнал актера, но никто его не побеспокоил. "Его узнали, но наши сотрудники никогда не беспокоят публичных людей, поэтому никому из наших сотрудников автографы он не давал. У нас в заведении бывает много известных личностей, и мы никогда никого не беспокоим", — добавила она.

Сами Насери наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме "Такси".

Операция в Москве

Во вторник артиста успешно прооперировали в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

"Да, действительно, Сами Насери у нас. Из операционной только что вышла врач и сообщила, что операция прошла успешно. Насери сам предпочел лечиться в НИИ имени Гельмгольца. Не стал ехать на родину, во Францию", — отметили в пресс-службе института.

За лечением французского актера следит главный специалист — офтальмолог России Владимир Нероев.

Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу НИИ сообщило, что звезда фильма "Такси" после операции чувствует себя хорошо.

"Он вышел из-под наркоза, хорошо себя чувствовал. Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать", — рассказали в медучреждении, уточнив, что актера с тяжелой травмой доставил к врачам его брат.