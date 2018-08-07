В полиции рассказали о проверке обстоятельств драки с участием Сами Насери

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правоохранители продолжают поиск мужчины, который в ходе конфликта в московском клубе ударил французского актера Сами Насери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, звезда фильма "Такси" Сами Насери рассказал полицейским, что в ночь с субботы на воскресенье он отдыхал с братом Ларби в баре "Войс", где у него возник конфликт с неизвестным. Как уточнил источник, актер получил удар по лицу. В справочной НИИ имени Склифосовского РИА Новости подтвердили, что актеру оказали медицинскую помощь и в тот же день выписали.

"Информации о задержании пока нет, ведется поиск неизвестного", — пояснил источник.

По данным полиции, проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК РФ. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбуждении.