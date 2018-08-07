Мосгорсуд установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд до 13 августа установил срок ареста экс-гендиректора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Бабушкинского районного суда (об аресте до 19 сентября. — Прим. ред.) отменить, направить материал на новое рассмотрение, установить срок ареста до 13 августа", — огласил решение судья.

Таким образом, Бабушкинский суд вновь рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, но в судебном заседании будет участвовать другой судья.

Ранее Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест Лемешевского, срок ареста был установлен до 19 сентября.

Недавно Лемешевский вместе еще с двумя фигурантами был заключен под стражу по делу о хищении 330 миллионов рублей. Позже стало известно, что на внеочередном заседании совета директоров НПО Лавочкина было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Лемешевского с 3 августа.

Экс-гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.