Из колонии в Курганской области сбежал заключенный

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Осужденный на 4 года Владислав Пьянков сбежал из колонии-поселения в Курганской области, ведется его розыск, сообщила во вторник пресс-служба УФСИН России по региону.

"Осужденный Владислав Пьянков, 1992 года рождения, отбывавший наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении при ИК-6 (поселок Иковка), 2 августа в 16.20 (14.20 мск) самовольно покинул рабочее место, находящееся в гараже… Ведутся розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в участке колонии-поселения режимом не предусмотрен тотальный контроль за осужденными, они находятся без охраны, могут носить гражданскую одежду и свободно перемещаться по расположению исправительного учреждения, а также сопредельного населенного пункта. Этим и воспользовался осужденный Пьянков, поясняется в сообщении.