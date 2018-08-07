Актера Сами Насери ударили по лицу в московском баре, сообщил источник

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Французский актер Сами Насери подрался с неизвестным, отдыхая вместе с братом в баре на Тверской улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, драка произошла еще в ночь на воскресенье, однако известно о ней стало только сейчас.

"Насери заявил полицейским, что около двух часов в баре "Войс", где он в ночь с субботы на воскресенье отдыхал вместе с братом Ларби, у них возник конфликт с неизвестным. В результате актер получил удар рукой по лицу", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что по данному факту проводится проверка.