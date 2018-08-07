Защита обжаловала арест убивших отца сестер

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Защита обжаловала арест трех сестер, зарезавших в Москве 57-летнего отца якобы из-за жестокого обращения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.

"Поступили апелляционные жалобы по всем трем материалам", — сказала Селиванова во вторник.

По ее словам, дата рассмотрения жалоб еще не назначена.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУ СК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.

В квартире в ходе обыска нашли арбалет с 16 дротиками к нему, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, патроны к нему, а также пневматические пистолет и револьвер. Как рассказал источник агентства, в ходе расследования будет выясняться, законно ли погибший хранил дома этот арсенал.