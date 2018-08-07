Ливневку в Сочи, где погиб ребенок, переделывал хозяин местной гостиницы

СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Ливневая канава в Сочи, где в минувшую пятницу погиб ребенок, была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
"По предварительной информации, хозяин расположенной рядом с местом трагедии гостиницы самостоятельно переделал ливневую канаву. Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось", — отметили в прокуратуре.
В настоящее время ведется проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества, добавила пресс-служба ведомства.