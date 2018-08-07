Ливневку в Сочи, где погиб ребенок, переделывал хозяин местной гостиницы

СОЧИ, 7 авг – РИА Новости. Ливневая канава в Сочи, где в минувшую пятницу погиб ребенок, была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве, в которую упал мальчик, не предусмотрены проектом. В мэрии добавили, что бабушка ребенка знала об открытой ливневке. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"По предварительной информации, хозяин расположенной рядом с местом трагедии гостиницы самостоятельно переделал ливневую канаву. Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось", — отметили в прокуратуре.

В настоящее время ведется проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества, добавила пресс-служба ведомства.