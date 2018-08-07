Самолет экстренно сел в Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом Москва – Нижневартовск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте.
По ее словам мужчину с диагнозом "почечные колики" госпитализировали в одну из пермских больниц. Самолет вылетел в Нижневартовск в 4.23 по местному времени (2.23 мск). На борту находились 130 пассажиров и шесть членов экипажа, добавили в пресс-службе транспортной полиции.