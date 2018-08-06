Водителя, въехавшего в переход в Петербурге, могут отправить на лечение

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход у станции метро Московская. 21 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге будет решать вопрос о принудительном лечении водителя автомобиля, въехавшего в феврале в пешеходный переход станции метро "Московская", сообщает городская прокуратура.

Автомобиль SsangYong 21 февраля въехал в подземный переход у станции метро "Московская". В результате инцидента никто не пострадал. Водитель был задержан. По его словам, он просто хотел испытать возможности своей иномарки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина с 1988 года по 2016 год находился под диспансерным наблюдением с диагнозом "шизофрения параноидная" в психоневрологическом диспансере. Ранее прокуратура Петербургского метрополитена направила в суд административное исковое заявление о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.

"Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении.