В Тюменской области экстренно сел вертолет Ми-2, сообщил источник

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека, совершил жесткую посадку в Уватском районе Тюменской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Шестое августа 2018, 15.20 (11.20 мск) Тюменская область, Уватский район, вертолетная площадка в 7 километрах севернее города Уват, жесткая посадка вертолета Ми-2 ООО "Вельталь-авиа" (находились пилот и пассажир) без возгорания с последующим опрокидыванием на бок. Пострадавших, на земле жертв и разрушений нет", — сообщил источник агентства.