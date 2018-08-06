СК завел дело после гибели двух детей, которых смыло течением реки в Сочи

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после смерти двух детей, которых смыло течением реки в Сочи, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту исчезновения детей. По сообщению мэрии, в поисках детей были задействованы более 400 человек. В субботу утром во время вертолетного облета в русле реки Сочи в районе Водозабора было обнаружено тело погибшего подростка, а сутками позже – тело девочки.

"По факту гибели двух детей, которых смыло течением реки в Хостинском районе города Сочи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

В настоящее время с целью установления точных причин смерти детей назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.