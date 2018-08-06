Мосгорсуд признал продление домашнего ареста Серебренникову законным

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным очередное продление срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору РАМТ Софье Апфельбаум, обвиняемым по делу о хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста Серебренникову до 22 августа, а Апфельбаум — до 19 сентября.

"Постановление Басманного суда от 18 июля 2018 года оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", — сказала судья.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу была заключена под домашний арест директор РАМТ Софья Апфельбаум. Малобродского следствие отпустило под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.