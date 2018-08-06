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Происшествия

В ОП раскритиковали разъяснения мэрии Сочи после гибели мальчика в ливневке

(обновлено: 13:17 06.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВодостокВодосток
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Заявление властей Сочи о том, что родственники погибшего после падения в ливневку мальчика знали о существовании открытой канавы — циничное, фактически они обвиняют в смерти ребенка его бабушку, хотя должны были оградить это место предупреждающими знаками, считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Водосток. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в море. Бабушка ребенка пыталась его спасти, но безуспешно. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Власти Сочи рассказали, что на открытой ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не должно было быть решетки — это не предусмотрено проектом. При этом в мэрии добавили, что бабушка погибшего ребенка знала об открытой ливневке.

"Чудовищная трагедия, вызвавшая сочувствие у всей страны. Отчаянные крики бабушки не могут не отозваться болью. И я хочу выразить соболезнования родителям мальчика. Поведение же местных властей цинично и отвратительно. Фактически бабушку обвинили в том, что погиб ребёнок", — заявила РИА Новости Гурцкая.

Она отметила, что администрация города говорит, что "люди жили в гостинице рядом и, значит, знали о наличии открытой канавы".

"Простите, но где предупреждающие знаки, ограждение или дежурные от коммунальных служб? Зачем введён курортный сбор, если ответственные структуры не способны обеспечить безопасность туристов? Кто будет отвечать за это чудовищное происшествие?" — задается вопросом общественница.

Она считает, что правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело по данному факту по статье "Халатность", предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее в понедельник на сайте СК РФ появилось сообщение, что по факту гибели мальчика в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности", максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет).

Как ранее сообщала администрации города, ливневые канавы были проложены в Лазаревском районе города Сочи еще в начале 1960-х годов, они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка. По информации пресс-службы, данные сооружения должны быть полностью открыты, а наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, "поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, данные решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей".

В воскресенье днем отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан, администрация Сочи оказала помощь родственникам погибшего.

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