В Москве на Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ДТП с грузовиком произошло на Садовом кольце в Москве: машина опрокинулась и загорелась, возгорание потушено, в результате инцидента пострадавших нет, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в понедельник.

"ДТП на внутренней стороне Садового кольца в районе Мясницкой ул. Грузовик опрокинулся и загорелся. Пострадавших нет. Возгорание потушено. Сейчас занят левый ряд по Мясницкой ул. и 4 ряда по Садовому кольцу. Объезжайте", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккануте ведомства.