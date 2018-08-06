Зарезавших отца сестер Хачатурян посадили в СИЗО в разные камеры

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца в Москве, в СИЗО разделили по разным камерам, сейчас они все находятся на карантине, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Девушки находятся в СИЗО номер 6. По прибытию они были все расселены в разные камеры, и на данный момент проходят этап карантина. Младшая и старшая девушки находятся в одиночках, у средней есть 2 сокамерницы. Общие условия им обеспечены, однако до сих пор у задержанных нет необходимых им личных вещей", — рассказал правозащитник.

По его словам, девушки до сих пор находятся в шоке и от самой ситуации и от того, что их так разделили.

"Они волнуются за себя, за мать, за своих близких, которых может коснуться данное расследование. Надо понимать, что они с детства всегда были вместе и сейчас им очень страшно находиться в таких условиях в одиночестве", — отметил Мельников.

Правозащитник также уточнил, что ОНК в связи со слухами о деятельности убитого отцы девушек попросило руководство СИЗО обеспечить им меры защиты.

Три девушки на северо-востоке Москвы зарезали своего отца из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение, сообщила ранее пресс-служба ГСУСК России по Москве. Установлено, что вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотических средств, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла мужчине удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав правоохранителям о случившемся. Останкинский суд Москвы в четверг, 2 августа, арестовал всех трех сестер.