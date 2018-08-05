В Тульской области три человека пострадали при взрыве на химзаводе

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате несчастного случая на химзаводе в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

СМИ сообщили о взрыве на химзаводе в Тульской области. Представитель ГУ МЧС по региону подтвердил РИА Новости, что около 17.00 мск пожарные выезжали на химзавод в городе Алексин.

"Но там не было ни взрыва, ни пожара. Нашим сотрудникам не пришлось там предпринимать какие-либо действия. По нашим данным, там произошел сбой какого-то технологического процесса, пострадали три человека", — сказала собеседница. Она не уточнила РИА Новости характер полученных работниками предприятия травм.

Представитель следственного управления СК РФ по региону сообщил РИА Новости, что по факту произошедшего на химзаводе проводится проверка. "На месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница.