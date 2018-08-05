В Сочи объяснили отсутствие решетки на ливневке в месте ЧП с ребенком‍

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Власти Сочи рассказали, почему на ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не было решетки.

По словам пресс-службы администрации города, ливневая канава должна быть полностью открыта: наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Ранее сообщалось, что в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву, и его унесло в море. Бабушка ребенка пыталась его спасти, но безуспешно. Спустя некоторое время его тело нашли в море.

По информации администрации города, при осмотре места происшествия выяснилось, что по улице Октябрьской в Лазаревском районе города Сочи еще в начале 1960-х годов проложили ливневые канавы — специальные гидросооружения для приема дождевых вод, которые представляют собой траншеи открытого типа и проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка.

Сооружения должны быть полностью открыты, поскольку во время залповых тропических ливней, которые бывают в городе, решетки могут сорваться из-за потоков воды, объяснили в мэрии. Также там добавили, что сорванная решетка может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Власти города подчеркнули, что ливневые канавы больше 50 лет эффективно принимают дождевые воды в горном поселке. По их словам, отсутствие ливневок может привести к затоплению либо смыву жилых домов и хозяйственных построек.

Отмечается, что при проектировании еще в советское время специально было предусмотрено, что тротуар проходит только с одной стороны дороги, противоположной траншее.

Бабушка погибшего мальчика знала о наличии открытой ливневки, при этом жителей неоднократно предупреждали о ливнях и грозах, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности, подчеркнули в муниципалитете.

"К большому сожалению, стечение неблагоприятных обстоятельств привело к трагедии", — уточняет пресс-служба.

В воскресенье днем отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан.

Администрация Сочи оказала всю необходимую помощь родственникам погибшего, добавили в муниципалитете.