Организаторы "Нашествия" опровергли информацию о гибели человека

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На фестивале "Нашествие", который проходит в Большом Завидово Тверской области, нет пострадавших или погибших, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о том, что человек погиб на фестивале "Нашествие" от удара током.

"По нашим данным, на фестивале нет ни пострадавших, ни, тем более, погибших", — сказали в пресс-службе.

Крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года. В 2017 году "Нашествие" посетили порядка 200 тысяч человек. За 19 лет существования фестиваля посещаемость выросла в 50 раз.