В Сочи обнаружили тело пропавшей в реке девочки

Сотрудники МЧС во время проведения визуального поиска пропавшей девочки в русле реки Сочи. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время проведения визуального поиска пропавшей девочки в русле реки Сочи. Архивное фото

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили в море в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка) тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих — мужчина, женщина и двое детей четырех и 15 лет — упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По сообщению мэрии, поисками занимались более 400 человек.

В субботу утром при облете в русле реки в Сочи в районе Водозабора обнаружили тело погибшего подростка. Поиски девочки завершились в воскресенье.

"Девочку нашли в 11:30 в районе пляжа "73-й километр", в море на удалении 500 метров от берега", — сообщили в ЮРПСО.