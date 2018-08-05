Полиция проверяет информацию о "незаконном задержании" преподавателя ВШЭ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку появившейся информации о "незаконном задержании и унижении" преподавателя Высшей школы экономики в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Преподаватель Высшей школы экономики Владимир Бродский рассказал РИА Новости, что на площади Ярославского вокзала полицейские задержали его без объяснения причин, общались с ним в агрессивной манере и заставили его раздеться.

Он назвал эти действия "очевидным насилием над личностью, унизительным совершенно опытом".

"В настоящее время, по факту опубликованной в СМИ информации о задержании гражданина на Ярославском вокзале проводится проверка. В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства они будут привлечены к ответственности", — пояснили в пресс-службе управления.

Кроме этого, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ "о неправомерных действиях" полицейских и задержании мужчины на Ярославском вокзале. Информацию проверит Московско-Ярославский транспортный прокурор, ход проверки проконтролирует межрегиональная транспортная прокуратура.