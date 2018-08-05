В Челябинской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг – РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в воскресенье в Челябинской области, в результате ДТП погибли два человека, еще пять пострадали, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

"Авария произошла на 1557 километре федеральной автотрассы М-5 в Ашинском районе. Около 06.00 (04.00 мск) столкнулись идущие в попутном направлении микроавтобус "Ивеко", управлял которым мужчина 1985 года рождения, и грузовой автомобиль Man. В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажир, мужчина, 1986 года рождения, получили смертельные травмы", — говорится в сообщении.

Также известно, что за медицинской помощью обратились пять человек — пассажиры микроавтобуса, добавляет полиция.

На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Ашинскому району, уточняется в сообщении. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.