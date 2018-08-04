В Татарстане в ДТП с двумя легковыми автомобилями погиб человек

КАЗАНЬ, 4 авг — РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане в субботу вечером, в результате один человек погиб и семеро пострадали, сообщает МВД по республике.

"В Тукаевском районе республики в 18.30 мск на 4-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск водитель автомобиля Kia Ceed, который двигался в сторону Набережных Челнов, не справился с управлением и съехал на разделительную полосу с последующим выездом на проезжую часть дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "Богдан 2110", — говорится в сообщении.

По предварительным данным МВД, в ДТП погиб пассажир автомобиля Kia Ceed, еще семь человек пострадали.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ ОМВД России по Тукаевскому району.