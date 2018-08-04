В Ижевске пять человек пострадали из-за врезавшегося в остановку автомобиля

УФА, 4 авг – РИА Новости. Пять человек, четверо из которых подростки, пострадали в результате наезда автомобиля на автобусную остановку в Ижевске в субботу, сообщил РИА Новости руководитель подразделения пропаганды безопасности движения ГИБДД Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 16.50 (15.50 мск) в Ижевске.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилем BMW, после чего BMW влетел на остановку общественного транспорта, где люди ожидали автобус. В результате аварии пострадал водитель BMW и четверо подростков, ожидавших транспорт на остановке – один 14 лет, двое 15 лет и один 18 лет", — сообщил Вычужанин.

По его словам, все пострадавшие были доставлены в городскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В обстоятельствах аварии на месте разбираются инспекторы дорожного движения.