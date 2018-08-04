В Москву доставили пострадавшего в Пакистане российского альпиниста

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пострадавшего в Пакистане российского альпиниста Александра Гукова самолетом доставили в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"МЧС России успешно завершило проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавшего российского альпиниста из города Исламабад в город Москву, который почти неделю провел на склоне горы Латок-1 в Пакистане", — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, он нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. На протяжении всей операции альпиниста сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России (Центроспас) и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Российский альпинист был спасен 31 июля. Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. В результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Из-за погодных условий вертолеты не сразу смогли добраться до россиянина.