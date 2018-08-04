Среди погибших при крушении Ми-8 было шесть жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Шесть человек из 15 погибших при крушении Ми-8 на севере Красноярского края, являются жителями региона, власти ищут их родственников для оказания помощи, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Улящева.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"Шесть человек — это жители нашего края. Два члена экипажа и четверо вахтовых рабочих. В настоящее время глава региона дал распоряжение найти родственников и оказать всю необходимую помощь", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и психологическая, если нужно стационарно-медикаментозная, организационная. Решается вопрос об оказании помощи из резервного фонда края.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время глава края Александр Усс проводит заседание оперативного штаба в Игарке.