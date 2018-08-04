Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае унесло жизни 18 человек

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авиакатастрофа в Красноярском крае унесла жизни 18 человек: 15 рабочих Ванкорского нефтяного месторождения и трех членов экипажа. В качестве возможной причины крушения называется ошибка пилотирования.
На борту находилось 18 человек — 15 пассажиров-вахтовиков, в том числе работники "РН-Ванкор" (дочерней компании "Роснефти") и подрядных организаций, а также трое членов экипажа. Все они погибли.
Вертолет направлялся по маршруту Ванкор — Пурпе. Авария произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции № 1 "Ванкор".
По предварительным данным, с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения взлетали два вертолета. Первый — Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, второй — Ми-8АМТ, который должен был доставить рабочих на нефтеперекачивающую станцию. По неустановленным причинам Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8 и упал. При столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака, машина полностью разрушилась и сгорела.
Вертолет без пассажиров сбросил подвеску и совершил посадку, никто из членов его экипажа не пострадал.
На месте происшествия нашли оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное.
Что известно о вертолете
Командир вертолета — 1985 года рождения, закончил Омское летное училище. Он налетал 5990 часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.
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Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского главка Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием занимается центральный аппарат СК. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики.
По ее словам, одной из причин катастрофы могла стать ошибка пилотирования.
"Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего", — сказала Петренко журналистам.
Следствие также изучит обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений и назначит судебные экспертизы.
Кроме того, расследованием катастрофы занимаются комиссия Межгосударственного авиационного комитета и авиакомпания "Ютейр". Поручения по выяснению причин крушения дал министр транспорта Евгений Дитрих.
"Необъяснимые действия"
В "Роснефти" также прокомментировали произошедшее.
"Роснефть" создала оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам жертв крушения.
Все погибшие были застрахованы в "Согазе". Согласно закону, выплата на случай смерти составляет два миллиона рублей плюс 25 тысяч на погребение.
"Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших", — говорится в сообщении "Роснефти".
Мнение эксперта
Экипаж разбившегося Ми-8 нес полную ответственность за контроль воздушного пространства вокруг, заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ми-8 Виктор Галенко.
"Вертолеты Ми-8 не оборудованы TCAS, просто конструктивно там эта система не предусмотрена. К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена", — сказал он.
По его словам, пилоты в современных условиях пользуются системой GPS. "Раньше GPS не было, пилотов обучали принципу "наблюдай и избегай", сейчас этому почти не учат. Тем более в том районе низкая полетная интенсивность, диспетчерские вышки не всегда нужны", — отметил эксперт.
Поэтому, по словам Галенко, экипажи должны сами контролировать воздушное пространство.