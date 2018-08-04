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Происшествия

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае унесло жизни 18 человек

Сюжет:
Крушение вертолета в Красноярском крае (36)
(обновлено: 16:28 04.08.2018)
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© Flickr / alexanderbukreevВертолет Ми-8. Архивное фотоВертолет Ми-8. Архивное фото
© Flickr / alexanderbukreev

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авиакатастрофа в Красноярском крае унесла жизни 18 человек: 15 рабочих Ванкорского нефтяного месторождения и трех членов экипажа. В качестве возможной причины крушения называется ошибка пилотирования.

Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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Ми-8 до крушения пролетел два километра, сообщил источник
Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр — Вертолетные услуги" разбился около десяти часов утра по местному времени (06:00 мск) в Туруханском районе.

На борту находилось 18 человек — 15 пассажиров-вахтовиков, в том числе работники "РН-Ванкор" (дочерней компании "Роснефти") и подрядных организаций, а также трое членов экипажа. Все они погибли. 

Вертолет направлялся по маршруту Ванкор — Пурпе. Авария произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции № 1 "Ванкор".

По предварительным данным, с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения взлетали два вертолета. Первый — Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, второй — Ми-8АМТ, который должен был доставить рабочих на нефтеперекачивающую станцию. По неустановленным причинам Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8 и упал. При столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака, машина полностью разрушилась и сгорела.

Вертолет без пассажиров сбросил подвеску и совершил посадку, никто из членов его экипажа не пострадал.

На месте происшествия нашли оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. Специалисты оценивают их состояние как удовлетворительное.

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© Ruptly
Кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Что известно о вертолете

Табличка на здании компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Роснефть" поможет семьям погибших при крушении Ми-8
Вертолет Ми-8АМТ (бортовой номер RA-25640) выпустили в 2010 году на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Командир вертолета — 1985 года рождения, закончил Омское летное училище. Он налетал 5990 часов, из которых 2300 — в качестве командира воздушного судна.

Версии

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского главка Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием занимается центральный аппарат СК. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики.

Рейс авиакомпании Utair. архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Авиакомпания "ЮТэйр"
Следствие рассматривает все возможные версии крушения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, одной из причин катастрофы могла стать ошибка пилотирования.

"Следователи изымают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал, обслуживавший вертолет, сотрудников авиакомпании, а также всех свидетелей и очевидцев произошедшего", — сказала Петренко журналистам.

Следствие также изучит обстоятельства подготовки пилотов и выдачи им летных удостоверений и назначит судебные экспертизы.

Кроме того, расследованием катастрофы занимаются комиссия Межгосударственного авиационного комитета и авиакомпания "Ютейр". Поручения по выяснению причин крушения дал министр транспорта Евгений Дитрих.

"Необъяснимые действия"

В "Роснефти" также прокомментировали произошедшее. 

Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2017-2018 годах
"По уже имеющейся предварительной информации, крушение произошло по причине необъяснимых действий экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТейр", который при работающей связи и предупреждении об опасном сближении допустил столкновение с другим вертолетом", — заявили в компании.

"Роснефть" создала оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам жертв крушения.

Все погибшие были застрахованы в "Согазе". Согласно закону, выплата на случай смерти составляет два миллиона рублей плюс 25 тысяч на погребение.

"Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших", — говорится в сообщении "Роснефти".

Мнение эксперта

Экипаж разбившегося Ми-8 нес полную ответственность за контроль воздушного пространства вокруг, заявил РИА Новости эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ми-8 Виктор Галенко.

"Вертолеты Ми-8 не оборудованы TCAS, просто конструктивно там эта система не предусмотрена. К тому же в том районе нет диспетчеров, поэтому между пилотами двух вертолетов не было никакого радиообмена", — сказал он.

По его словам, пилоты в современных условиях пользуются системой GPS. "Раньше GPS не было, пилотов обучали принципу "наблюдай и избегай", сейчас этому почти не учат. Тем более в том районе низкая полетная интенсивность, диспетчерские вышки не всегда нужны", — отметил эксперт.

Поэтому, по словам Галенко, экипажи должны сами контролировать воздушное пространство.

Крушение вертолёта в Красноярском крае
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение вертолета в Красноярском крае
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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bartevgleb
Соболезнования родным и близким!!
17:30
04.08.2018
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