В Удмуртии внедорожник наехал на зрителей спортивного мероприятия

УФА, 4 авг — РИА Новости. Автомобиль УАЗ наехал на зрителей во время спортивного соревнования внедорожников в Удмуртии, один человек получил переломы и травмы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По его словам, инцидент произошел в Сарапульском районе Удмуртии в 16.00 (15.00 мск) во время спортивных соревнований с участием внедорожников.

"Водитель на автомобиле УАЗ допустил столкновение со зрителями. Пострадал один человек, это мужчина, местный житель. Он получил переломы и различные травмы, прибывшая бригада "скорой помощи" госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу", — сообщил собеседник агентства, отметив, что других пострадавших нет.

По его данным, в настоящее время территория, где проводилось мероприятие, закрыта. На месте работают дорожные инспекторы, оформляют ДТП.