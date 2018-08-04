Экс-директора Театра на Перовской осудили на пять лет за растрату

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший директор Московского драматического Театра на Перовской Андрей Панченко получил пять лет колонии за растрату 2 миллионов рублей под видом подготовки к постановке спектаклей по пьесам Чехова и Островского, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Судом установлено, что Панченко в августе 2014 и в июле 2015 года заключил два государственных контракта на оказание услуг по постановке спектаклей "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского и "Вишневый сад" по пьесе Чехова. Однако в действительности подготовка спектаклей была начата гораздо раньше заключения контрактов, костюмы, декорации и реквизит были взяты из ранее сыгранных спектаклей, а также изготовлены сотрудниками театра.
"Суд приговорил Панченко к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — добавляется в сообщении.