Источник рассказал о состоянии черных ящиков разбившегося Ми-8

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Оба "черных ящика" разбившегося в Красноярском крае вертолета Ми-8 находятся в удовлетворительном состоянии, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось об обнаружении на месте катастрофы прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца.

"Оба "черных ящика" находятся в удовлетворительном состоянии", — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.