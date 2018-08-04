Появилось видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Очевидцы крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае сняли видео с места катастрофы. Кадры опубликовал канал РЕН ТВ.

На видео видны горящие обломки машины.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" разбился около 10 часов утра по местному времени (6:00 мск). На борту находилось 18 человек — 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа. Все они погибли.

Что произошло

Авария произошла в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка, вблизи площадки нефтеперекачивающей станции №1 "Ванкор".

По предварительным данным, с площадки в районе Ванкорского нефтяного месторождения взлетали два вертолета. Первый — Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, второй — Ми-8АМТ, который должен был доставить рабочих на нефтеперекачивающую станцию. По неустановленным причинам Ми-8АМТ столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского краевого главка Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.

Авиакомпания "ЮТэйр" заявила о начале собственного расследования катастрофы.