В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Шесть человек погибли, шесть пострадали, по предварительным данным, в ДТП с микроавтобусом в Калужской области утром в субботу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

По его словам, информация о ДТП поступила в 07.20 мск. "По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Возможно, что к ДТП имел отношение еще и грузовик, но это пока уточняется. По последним данным, шесть человек пострадали, шесть человек погибли", — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что число погибших и пострадавших может измениться. Также, по словам собеседника, пока нет информации о маршруте следования микроавтобуса и о том, кого он перевозил.

"Пострадавшие госпитализированы. Их личности, а также личности погибших устанавливаются", — заявил собеседник.

По данным на сайте регионального МЧС, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 18 человек и пять единиц техники.