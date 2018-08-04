Прокуратура начала проверку по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Ми-8 в районе Игарки в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным МЧС края, авария произошла в 10.20 (06.20 мск) в Туруханском районе в 2 километрах от города Игарка.

Ранее источник сообщил, что Ми-8 потерпел крушение, погибли 18 человек, включая трех членов экипажа.

По словам источника, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор".

"По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении законодательства о безопасности движения воздушного транспорта", — сказал собеседник агентства.