Прокуратура начала проверку по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Ми-8 в районе Игарки в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее источник сообщил, что Ми-8 потерпел крушение, погибли 18 человек, включая трех членов экипажа.
По словам источника, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор".
"По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о соблюдении законодательства о безопасности движения воздушного транспорта", — сказал собеседник агентства.