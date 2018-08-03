В Сочи более 400 человек ищут двоих детей, которых унесло течением реки

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Более 400 человек в Сочи ищут двух детей 4 и 16 лет, которых в пятницу унесло течением реки, поиски будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
По сообщению мэрии, ЧП произошло в послеобеденное время в Хостинском районе города Сочи в районе конечной остановки по маршруту №102 села Пластунка.
"Четыре человека — мужчина местный житель, иногородние мама и двое детей 4 и 16 лет — решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей. Чуть позже мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался", — говорится в сообщении.