В Сочи спасатели ищут двоих детей, которых унесло течением реки

СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Спасатели в Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки в районе Пластунки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"Информация о том, что двоих детей понесло течением реки Сочи в районе Пластунки, поступила спасателям от очевидцев около 17.00. Поиски ведутся до сих пор вниз по течению реки Сочи, от Ореховки вплоть до устья. Точный возраст детей неизвестен. В поисках участвуют 14 человек", — сообщили спасатели.