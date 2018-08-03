Убийца экс-полковника Юрия Буданова умер в больнице

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов умер в Омской городской больнице, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН.
"У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер", — добавил источник.
Ранее адвокат Темерханова Роза Магомедова сообщила о его смерти в колонии от остановки сердца.
"У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", — сказала она.
Также адвокат заявила, что тело выдадут родным Темерханова, его похоронят в Чечне.
Дело Буданова
Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима. Его лишили ордена Мужества и воинского звания.
В 2004 году экс-полковник подал прошение о помиловании, которое удовлетворили. Это вызвало волну протестов в Чечне, после чего ходатайство пришлось отозвать.
В 2009 году Буданов вышел на свободу по УДО.
Убийство экс-полковника
В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник произвел несколько выстрелов, четыре пули попали в голову. Во дворе дома, где убили бывшего военного, установлена мемориальная плита. В прошлом году неизвестные бросили в нее "коктейль Молотова". Удалось ли задержать хулиганов, не сообщалось.
Через месяц по подозрению в убийстве задержали Юсупа Темерханова. Ему также инкриминировали незаконный оборот оружия.
В 2013 году Темерханова приговорили к 15 годам колонии.