Убийца экс-полковника Юрия Буданова умер в больнице

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов умер в Омской городской больнице, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСИН.

По словам собеседника агентства, Темерханов отбывал наказание в колонии строгого режима, но по состоянию здоровья ему смягчили условия и перевели в санчасть колонии, а оттуда в городскую больницу.

"У него были хронические проблемы со здоровьем, отчего он и умер", — добавил источник.

Ранее адвокат Темерханова Роза Магомедова сообщила о его смерти в колонии от остановки сердца.

"У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно", — сказала она.

Также адвокат заявила, что тело выдадут родным Темерханова, его похоронят в Чечне.

Дело Буданова

Полковника Юрий Буданова арестовали в марте 2000-го по обвинению в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Позже обвинения в изнасиловании сняли, ответственность за это взял на себя другой фигурант дела.

Буданов получил десять лет исправительной колонии строгого режима. Его лишили ордена Мужества и воинского звания.

В 2004 году экс-полковник подал прошение о помиловании, которое удовлетворили. Это вызвало волну протестов в Чечне, после чего ходатайство пришлось отозвать.

В 2009 году Буданов вышел на свободу по УДО.

Убийство экс-полковника

В июне 2011 года Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве. Преступник произвел несколько выстрелов, четыре пули попали в голову. Во дворе дома, где убили бывшего военного, установлена мемориальная плита. В прошлом году неизвестные бросили в нее "коктейль Молотова". Удалось ли задержать хулиганов, не сообщалось.

Через месяц по подозрению в убийстве задержали Юсупа Темерханова. Ему также инкриминировали незаконный оборот оружия.

В 2013 году Темерханова приговорили к 15 годам колонии.